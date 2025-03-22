ＪＲＦＵ（日本ラグビーフットボール協会）は、２０２４年度高校日本代表イングランド遠征の最終戦、Ｕ１９イングランド代表戦に臨む試合登録メンバー２６人を発表しました。第１戦のオックスフォード大学Ｕ２０カテゴリー戦では４５対１４と快勝したものの、第２戦のサラセンズ アカデミー戦では相手の力強いコンタクトに接点で後れを取り１２対３８で敗れたラグビー高校日本代表。今回の遠征の集大成となる第３戦では、イ