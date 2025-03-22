ノッティンガム・フォレストのニュージーランド代表FWクリス・ウッドが試合中にファンサービスを行ったことでイエローカードを受けた。今季プレミアリーグで18ゴールを挙げているニュージーランド代表の絶対的エースFWウッド。そのウッドは21日に行われた2026年北中米ワールドカップ(W杯)オセアニア予選最終予選準決勝フィジー戦(7-0)に先発し、ハットトリックを決めて60分に交代していた。その直後、ファンの居るスタンドに赴いて