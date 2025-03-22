俳優の木原瑠生（２６）が２２日、都内で行われた「木原瑠生写真集『生きる。』発売記念会見」に出席した。４年ぶり、自身２作目となる写真集は伊豆大島で撮影。「とある夏のショートトリップ」をテーマに雄大な自然の中でリラックスした表情を収めた。家族や友人からの反響も上々で「だいぶ顔が変わったと周りからすごく言ってもらいました。良い意味で大人になったなと思います」と語った。待望だったスキューバダイビング