現在開催中の、無印良品の無印良品週間。無印良品メンバーを対象に全品（※一部商品除く）10%オフとなる大人気のキャンペーンで、3月21日（金）〜3月31日（月）まで開催しています（オンラインは4月1日10:00まで）。そこでチェックしてほしいのが、600円で作れる「マインドノート」。モチベーションが爆上がりする！とSNSを中心にバズっているんですよ。今回は、新たな生活を迎える今の時期にぴったりなマインドノートの作り方をご