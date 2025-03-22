１０人組女性アイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」の大谷映美里が２２日までに自身のＳＮＳを更新し、誕生日の祝福を受けたことを報告した。１５日に２７歳の誕生日を迎えた大谷。インスタグラムを更新し「幸せ期間」とつづると、「＝ＬＯＶＥ」の元メンバーで女優の齊藤なぎさ、タレントの指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ「≠ＭＥ（ノットイコールミー）」の鈴木瞳美らから祝福を受ける様子を投稿。猫耳や眼鏡を付け、