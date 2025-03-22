モデルの藤田ニコルが２２日、東京・渋谷で行われた体験型イベント「ＶｉＶｉ超ポジティブＥＸＰＯ２０２５」に出席し、イベント前会見を行った。同イベントはファッション、美容、仕事、趣味など自分らしさを大切にしながら全力で楽しみたいＺ世代のセルフラブとポジティブマインドを応援するため、ＶｉＶｉが２０２４年にスタートさせた体験型イベント。藤田は７年半務めたファッション雑誌「ＶｉＶｉ」の専属モデル