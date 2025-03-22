左有鉤（ゆうこう）骨骨折で故障班に合流した巨人のドラフト１位・石塚裕惺内野手＝花咲徳栄＝が２２日、ジャイアンツ球場でリハビリを行った。「だいぶ日常生活はできるようになってきました。できることは徐々にって感じです」と現状を説明。今は下半身や体幹のトレーニング、ネットスローなどで体を動かしている。「早く復帰することと、復帰した時に少しでも体が大きくなっていたり、できることが増えていればいいなと思っ