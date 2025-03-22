TOOBOEが、2025年夏に放送・配信されるTVアニメ『光が死んだ夏』のエンディング主題歌を担当することが決定した。TVアニメ『光が死んだ夏』 動画新進気鋭の作家・モクモクれんが描く『光が死んだ夏』は、『このマンガがすごい！』2023（宝島社刊）のオトコ編第1位にランクインした作品だ。3月22日に開催されたAnimeJapan2025内のTVアニメ『光が死んだ夏』新情報解禁スペシャルステージでは、メインPVや追加キャストなどの最新情報