「スヌーピー」が登場するコミック「PEANUTS」と、「シャンブル」のコラボレーションアイテムが2025年3月12日に発売された。今回のコラボではアパレルからバッグ、アクセサリー、ルームウェア、寝具、インテリア、ステーショナリーまで、幅広いアイテムが展開。ここでは、アパレルやバッグ、アクセサリー、ルームウェアをピックアップして紹介しよう。【画像】「シャンブル×PEANUTS」新作アイテムを見るシャンブルとPEANUTSが春の