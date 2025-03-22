小田原ドラゴン（おだわら・どらごん）1970年、兵庫県生まれ。唯一無二の天才すぎる漫画家。『コギャル寿司』で第47回文藝春秋漫画賞受賞。代表作に『おやすみなさい』、ドラマ化された『チェリーナイツ』など。最新作に『今夜は車内でおやすみなさい。』24年9月から週プレNEWS（集英社）でスタートした小田原ドラゴン渾身の新作漫画『堀田エボリューション』。果たして小田原先生はどんな道のりを経て、本作品にたどり着いたの