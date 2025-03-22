8から8.5へと進化した「ゴルフ」、写真はハッチバックのeTSI Style（写真：フォルクスワーゲングループジャパン）フォルクスワーゲン「ゴルフ」が改良を受けて、2025年1月に日本発売された。マイルドハイブリッド、ディーゼル、それにハイパワーの「GTI」というフルラインナップで、買うときはかなり悩みそう。3月に試乗して、「自分ならコレ」というモデルを決めた。【写真】8.5へと進化したゴルフ各グレードの内外装を見る（50枚