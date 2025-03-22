w.o.d.が毎年4月に開催している自主企画にして春のパーティーイベントが＜w.o.d. presents “TOUCH THE PINK MOON”＞だ。同イベントの大阪公演ゲストDJアクトとして、板東さえかの出演が決定した。◆w.o.d. (ダブリューオーディー) 画像板東さえかはFM802にて番組DJを担当しているほか、w.o.d.とも親交が深い。同イベントは既にドミコ、SATOH、SUPERFUZZのTAISHI IWAMI、FLAKE RECORDSのDAWAといった強力なラインナップが発表され