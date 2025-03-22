タイガースの前田健太投手（36）が今季、救援投手としてスタートすることが分かった。21日（日本時間22日）、A・J・ヒンチ監督（50）が明言した。指揮官は「今日、前田と会い、シーズン開幕に向けて彼にとって最適な役割はブルペンからの登板だと伝えた。（キャンプが）全て終わる前に、明日フロリダで1度、（来週の）サンフランシスコで1度、ブルペンから2回登板する計画を立てている」と明かした。一方で前田の実力は評価