既婚者である事実を打ち明ける男性【漫画】本編を読む山野しらす(@shirasu00mori)さんは、SNSなどを中心に放置子など実話に基づく漫画を公開している。2024年6月までに投稿して注目を集めた「マサくんと呼ばれる男」は、マサくんが会社である女性と知り合って不倫関係へと発展してしまう。今回は本作の11〜14話を紹介するとともに、著者に不倫相手に結婚している事実を打ち明けたマサくんについても話を聞いた。「マサくんと呼ばれ