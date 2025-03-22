TVアニメ『東京リベンジャーズ』の続編が「三天戦争編」に決定し、あわせてティザービジュアルが公開された。血が滴りながらも固く繋いでいる二人の人物の手がアップで描かれており、その瞬間に込められた激しい感情が伝わってくるティザービジュアルとなっており、今後の物語が、さらに激動の展開を迎えることを予感させる。さらに、アニメ5周年記念プロジェクト第3弾として、2025年6月22日(日)には「愛仁夢化解禁伍周年＆結成記