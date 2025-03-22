岐阜県の吹奏楽団や学校が加盟する吹奏楽連盟の口座から多額の現金がなくなっていた問題で、元事務局長の男が逮捕されました。逮捕されたのは岐阜県吹奏楽連盟の元事務局長・江口邦彦容疑者(55)で、2021年、連盟の口座から自身の口座に現金100万円を振り込み着服した業務上横領の疑いです。江口容疑者は21日、滞在先から成田空港に帰国したところを逮捕され、容疑を認めているということです。連盟は2024年3月、江口容疑者