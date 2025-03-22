2025年1月10日のツアーファイナルで活動休止となったTRICERATOPSの和田唱（Vo、G）の自主企画が発表となった。＜Two Chairs＞と題されたこの企画は、その名の通り2マン企画だ。第一弾の相手には、これまでも何回も一緒のステージを経験しているという藤巻亮太が決定となった。5月11日（日）に半蔵門 TOKYO FM ホールでの開催だ。フロントマン同志のどのような2マンライヴになるか、見応えたっぷりの対バンイベントとなることだろう