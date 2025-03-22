スペインサッカー連盟(RFEF)は21日、バルセロナのDFパウ・クバルシがスペイン代表から離脱することを発表した。同選手は20日に敵地で行われたUEFAネーションズリーグ(UNL)準々決勝第1戦のオランダ代表戦(2-2)でスタメン出場したが、前半41分に負傷交代。RFEFは「医療チームによる検査の結果、パウ・クバルシは右足首の違和感の回復に専念するため、所属クラブのバルセロナに戻ることが決定した」と伝えている。第2戦は23日に