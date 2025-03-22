2020年の入籍後、表立ったアーティスト活動を休止していた上木彩矢が、13年ぶりに上木彩矢名義でのアーティスト活動を再開する。◆上木彩矢 画像活動本格再開にあたって、まず上木彩矢が行ったのがアーティストプロデュースだ。本日3月22日にリリースとなった熊切あさ美の楽曲「大嫌いだけど 大好きな人」の組み立てや作詞を手掛けたほか、ミュージックビデオやヴィジュアルイメージに至るまで全面プロデュースした。加えて本日、