【SVリーグ】東レアローズ滋賀 3−0 埼玉上尾メディックス（3月15日・女子第19節）【映像】相手の強烈なスパイクに思わず「大の字」 女子バレーで思わず選手が「大の字」になるシーンがあった。強烈なスパイクを受けて後方に吹っ飛んだ場面が話題を集めている。大同生命SVリーグの女子第19節で、埼玉上尾メディックスは東レアローズ滋賀と対戦。第1セットを17−19と追いかける展開で、注目のシーンが訪れた。東レ滋賀のサー