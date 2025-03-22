「選抜高校野球・１回戦、早実８−２高松商」（２２日、甲子園球場）センバツでは１９２４年の第１回大会決勝以来となった伝統校同士の一戦。勝利した早実の立役者は、昨夏も聖地を経験したエースで主将の中村心大投手（３年）だ。投げては８回１失点の好投、打っては４安打３打点と躍動した。毎回走者を背負いながらも要所を締めた。５−０の五回２死満塁の場面では、相手３番を直球でカウント１−２と追い込むと、最後はチ