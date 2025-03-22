【モデルプレス＝2025/03/22】timelesz（タイムレス）の橋本将生が21日、「ミュージックステーション2時間スペシャル」（よる8時〜）に生出演。共演したあるアーティストと同じ中学校だったことを明かした。【写真】timelesz新メンバー・橋本将生と同じ中学出身の大物アーティスト◆橋本将生、大物アーティストと同じ中学校出身新体制後、同番組初登場となったtimelesz。同日は、サザンオールスターズも出演しており、司会のタモリ