東北南部から沖縄まで広い範囲で青空が広がり、夜まで天気の崩れはないでしょう。沿岸部を中心に風がやや強く吹く所があるため、洗濯ものを外干しする際は飛ばされないようお気を付けください。一方、低気圧に近い北海道や東北北部では雨や雪となり、午前中を中心に降り方の強まる所がありそうです。日差しとともにグングンと気温が上がり、全国的に4月から5月並みの陽気となるでしょう。九州や四国、関東では25℃以上の夏日が予想