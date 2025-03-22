アメリカのトランプ大統領に近い共和党の上院議員が中国を訪問し、中国外務省の高官と会談しました。米中間の貿易問題などについて協議したものとみられます。中国の外務省は、北京を訪問している共和党のデーンズ上院議員が中国外務省の馬朝旭外務次官と21日、会談したと発表しました。「双方は中米関係や共通の関心事について突っ込んだ意見交換を行った」ということですが、協議の詳しい内容は明らかにされていません。北京のア