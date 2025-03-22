【今週のニュースダイジェスト】 3月14〜20日の期間、「BCN＋R」で注目を集めたのは、「イオンレイクタウン」のリニューアルについて取り上げた記事だった。また、SUUMO住みたい街ランキングの「穴場だと思う駅」に関連した記事も読まれた。「サイン（署名）認証」の廃止、育児休業等給付の拡充、TCLのドラム式洗濯機がテーマの記事も関心が高かった。●最終の大規模プロジェクトイオンレイクタウン（埼玉県越谷市、運営：イオン