「BCNランキング」2025年3月10日〜16日の日次集計データによると、ワイヤレススピーカーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位JBL GO 4 ブラックJBLGO4BLK（ハーマンインターナショナル）2位ワイヤレスポータブルスピーカー ブラックSRS-XB13(B)（ソニー）3位JBL Flip 6 ブラックJBLFLIP6BLK（ハーマンインターナショナル）4位デジタルワイヤレススピーカーシステム ホワイトAT-SP767XTV WH（オーディオテクニ