人気YouTuber・カジサックとしても活躍する梶原雄太（キングコング）の長女・梶原叶渚が、21日までにインスタグラムを更新。ソロショットを投稿した。【写真】カジサックの美人娘15歳、さすがに“可愛すぎる”インスタショットユニクロモデル姿も（9枚）連日、SNSでは自身の姿を投稿しており「透明感凄すぎる」「アイドルみたい」などの声が寄せられている梶原。ユニクロキッズのモデル姿にも反響が。今回は「cuugalの100