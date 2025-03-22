AnimeJapan 2025『Netflixスペシャルステージ』が22日、東京ビックサイトで行われ、テレビアニメ『アーケイン』の新場面写真2点が公開。主人公・ヴァイの声を担当した小林ゆうが登壇し、決めゼリフを披露した。【写真】レゴシもマイメロディも！『Netflixスペシャルステージ』豪華登壇者ステージにはほかに小林親弘と小林千晃、MCも松澤ネキが登壇。本作の予告編を鑑賞したあと、MCが小林ゆうに作品について聞くと、「私にとっ