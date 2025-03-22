ゲーム『学園アイドルマスター』花海佑芽役などで知られる新人声優・松田彩音が、活動再開することが22日、自身のXにて発表した。松田は2024年11月から体調不良で休養し、活動を休止していた。【画像】人気作に出演！『学マス』『ユーフォ』…松田彩音が演じたキャラXでは「体調不良のため2024年11月から休養を頂き、回復に努めて参りました。お陰様で再び動き出せる準備が整い活動をさせていただくことになりました！」と報告