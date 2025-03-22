Image: Sonny Dickson / X ケースの厚みも気になるところ。この秋Apple（アップル）は薄型モデルことiPhone 17 Airを発表するとウワサされていますが、気になる本体価格は日本円で約14万円になるという説も出ています。実際どれほど薄く、どれほど軽いiPhoneになるのか気になりますが、今度はその保護ケースとみられる画像が流出した模様です。iPhone 17 Airの背面はカメラバーを採用したデ