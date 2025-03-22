歌手・森高千里（５５）が２２日、ＴＢＳラジオ「土曜ワイドラジオＴＯＫＹＯナイツのちゃきちゃき大放送」にゲスト出演した。森高は１９９０年代に「私がオバさんになっても」「渡良瀬橋」「私の夏」などヒット曲を連発。他のアイドル歌手と違って、ほとんどの曲の作詞を自分で行っていた。当時について、ナイツの土屋伸之に「休みとかなかったですか？」と聞かれると、「ないことはないんですけど、やっぱり休みの日も曲