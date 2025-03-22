株式会社コスパは、TVアニメ『らんま1/2』の新作グッズを発表した。本コレクションでは、「つままれシリーズ」と「アクリルスタンド」の計12種が登場し、2025年6月上旬の発売を予定している。コスパ通販ほかにて予約受付中だ。 【画像】『らんま1/2』新グッズが発売「つままれシリーズ」とアクリルスタンドの計12種の内容は？】 コスパの人気アイテム「つままれシリーズ」は、キャラクターを指で