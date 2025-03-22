三重県尾鷲市で、天然のぶりを格安で味わえる「ブリまつり」が多くの人で賑わいました。この時期、熊野灘で水揚げされる脂が乗った「春ブリ」。そのおいしさを多くの人に知ってもらおうと、尾鷲市の早田漁港でブリまつりが開かれました。水揚げされたばかりで、ものによっては10キロを超える春ブリが1万円前後の格安で販売され、長蛇の列ができました。尾鷲の午前11時時点の気温は23.3℃と初夏の陽気のなか、ブリの刺身な