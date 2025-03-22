【専門家の目｜太田宏介】日本代表の強さが垣間見えた得点後のワンシーン日本代表MF久保建英は3月20日、2026年北中米ワールドカップ（W杯）アジア最終予選の第7戦バーレーン戦でニアを打ち抜く豪快な一撃を決めた。その後、歓喜の輪を作り祝福したチームの雰囲気を見た元日本代表DF太田宏介氏は森保ジャパンの「結束力の強さ」を感じ取っている。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部）◇◇◇前半21分、完璧な連