プロボクシングの元ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＩＢＦ世界ヘビー級王者ジョージ・フォアマンさんが２１日（日本時間２２日）に死去したと発表された。７６歳だった。同日、故人のＳＮＳのアカウントが家族によって更新され、家族は「私たちの心は傷ついています。深い悲しみとともに、２０２５年３月２１日、愛する人たちに囲まれながら、最愛のジョージ・エドワード・フォアマン・シニアが安らかに息を引き取ったことをお知らせします」と