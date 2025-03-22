栃木・那須町で、登山講習中の高校生ら8人が死亡した雪崩事故から8年がたつのを前に、追悼式が行われました。この事故は2017年3月27日、那須町で県立大田原高校の生徒が登山講習を行っていたところ雪崩が発生し、生徒7人と教師1人が死亡したものです。22日の追悼式には遺族など約50人が参列しました。息子を亡くした佐藤さん：事故を風化させない、事故でなくなった大田原高校のかけがえのない生徒7名と教員1名が在籍していたこと