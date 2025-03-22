マリナーズの藤浪晋太郎投手は21日（日本時間22日）、ロイヤルズとのオープン戦に6番手で登板。1死から安打と暴投、四球も絡みピンチを招いたものの、併殺打で乗り切り1回1安打無失点に抑えた。ここでは、MLB公式のデータサイト『Baseball Savant』で全14球の球種割合を振り返る。 ■『Baseball Savant』の公式データ詳細 この試合、藤浪の球種割合は全14球のうちフォーシームとスプリット