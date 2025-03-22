俳優の鈴木福（20）が、過去に生魚が苦手だったことを明かした。鈴木は「2年前くらいからかな？特に去年から生魚がおいしいとなって、おすしやお刺身を食べるようになりました。」と語った。鈴木は改めて「生のお魚おいしいですねぇ」としみじみ言うと「大人になってきたかなと思いました」と照れ笑いした。そんな鈴木は「ニッスイ 百年割烹」オープン記念イベントに出席。イベントでは無料で提供される黒瀬ぶりのにぎりずし、照り