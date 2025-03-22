22日、熊本市西区の住宅から火が出ました。火は消し止められましたが、この家に住む高齢男性と連絡が取れていません。 22日午前9時10分ごろ、熊本市西区花園（はなぞの）で「住宅の一階から炎が出ている」と近くに住む人から複数の119番通報がありました。 火は約2時間後に消し止められましたが、緒方茂（おがた・しげる）さんの木造二階建ての住宅が焼失しました。周辺の住宅に延焼はありませんでした。 警察によりますと、緒