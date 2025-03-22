◇第97回選抜高校野球大会第5日1回戦早実（東京） 8―2 高松商（香川）（2025年3月22日甲子園）早実（東京）が1924年（大13）第1回大会決勝以来101年ぶりとなった名門校対決で、高松商（香川）に8―2で快勝。令和の選抜では初白星で、広陵（広島）に次いで史上2校目となる大正・昭和・平成・令和の「4元号甲子園春夏勝利」を達成した。主将でエースの左腕・中村心大（3年）が投打に大車輪の活躍を見せた。投げては8回1