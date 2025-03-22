歌手の森高千里（55）がTBSラジオ「ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜前9・00）にゲスト出演。名曲「私がオバさんになっても」の誕生秘話を明かした。一番忙しかった時期について「（休みは）ないことはないんですけど、休みの日も曲を作ったり作詞をしないといけない。まとまった休みはあんまりなかったですね」と回顧。「ストレスたまったら詩に書けばいいやみたいな感じ」と当時を振り返って、笑いを誘った。ナイツの土