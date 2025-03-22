早稲田実８―２高松商（１回戦＝２２日）――早稲田実が１２安打８得点で快勝。中村は二回の先制打を含む４安打３打点。投手としても８回１失点と好投した。高松商は八回の３連打など、終盤に反撃したが及ばなかった。