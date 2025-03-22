ルーキーの和田陽希騎手（１８）＝栗東・杉山晴＝が、２２日の中京３Ｒで６番人気のエコロスパーダ（牡３歳、栗東・大久保）を勝利に導き、デビューから１８戦目で待望のＪＲＡ初勝利をつかんだ。父の竜二騎手は阪神競馬場で取材に応じ、「いい馬を乗せてくださった大久保先生や原村オーナー、関係者の方々に感謝ですね。なかなかチャンスももらえないし、一つ勝ってアピールして。一人では競馬はできないので、周りの皆さんに