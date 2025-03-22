警察車両の赤色灯22日午前7時10分ごろ、鹿児島県日置市伊集院町中川のビニールハウスの前で「全裸の男性が死んでいる」と通行人から110番があった。日置署によると、60〜70代ぐらいの男性があおむけで倒れており、その場で死亡が確認された。目立った外傷はない。男性は身長160センチくらいのやせ形。短い白髪で、白いあごひげがある。署が身元や死因の確認を進めるとともに、詳しい状況を捜査している。現場は民家が点在す