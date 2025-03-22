大人になって学生時代を振り返ると、担任の先生はとても大変な仕事だったと思うことがある。しかもクラスに問題児がいると余程の気力がないと続けられない職業といえるだろう。 【漫画】担任の先生と問題児シュールなギャグと冷静なツッコミがテンポよく展開される～本編 現在、漫画家・佐世保太郎さんが「最強ジャンプ」（集英社）にて連載中の『大門寺と問題児』は、小学5年生の担任と問題児によるギャグ展開が