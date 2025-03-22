ミュージカル『刀剣乱舞』蜂須賀虎徹など、多数の作品で活躍する俳優・高橋健介。自身が30歳を迎えたことを記念し、全篇撮りおろしのフォトブックを6月6日に発売する。【写真】徳島の名所を巡るデート気分が味わえるカットを多数収録撮影の地は演じた役をきっかけに縁が生まれた徳島県。高橋と共に徳島の名所をデートしているような感覚が味わえる、フェリーや古都の街並みでのカットや、美術館内でのアートでエモーショナルなカッ