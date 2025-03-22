女優パク・ギュヨンと歌手カン・ダニエルが球場を盛り上げる。【写真】大谷の前で…韓国女優の“レギンス始球式”韓国プロ野球球団のロッテ・ジャイアンツが、釜山（プサン）の社稷（サジク）野球場で行われる新シーズンのホーム開幕戦を迎え、多彩なイベントや始球式を準備している。始球式を務めるのは、釜山出身の2人の芸能人だ。3月29日にはボーイズグループWanna One出身のソロアーティストで「釜山の息子」と呼ばれるカン・