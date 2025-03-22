（22日、第97回選抜高校野球大会1回戦早稲田実8―2高松商）早稲田実―高松商力投する早稲田実先発の中村=伊藤進之介撮影早稲田実は二回に中村の適時二塁打と五木の適時打で2点を先取。四回は押し出しの四死球で2点を加えるなど着実に加点した。高松商は計10安打。毎回走者を出し、八回に唐渡が適時打を放つなど反撃したが、好機を生かし切れなかった。