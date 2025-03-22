アトレティコ・マドリードは、ビジャレアルに所属するスペイン代表FWアレックス・バエナの獲得に動いているようだ。21日、スペイン紙『アス』が報じた。アトレティコ・マドリードは左サイドの攻撃力強化を目指しており、今季ラ・リーガで印象的な数字を残すバエナを補強候補に挙げているようだ。現在23歳のバエナは今季ラ・リーガで6ゴール7アシストを記録。ボックス内へのパス数、ラストパスの本数ともにリーグ最多（※前者は