エイチ・アイ・エス（HIS）とロサンゼルス観光局は、ロサンゼルスへの観光客の誘致拡大に向けて提携した。ロサンゼルスは、野球やバスケットボールなどスポーツの分野で日本人選手の活躍がめざましく、エンターテイメント、アート、ビーチ、グルメなどの観光資源も豊富な街であることから、日本人観光客の旅行需要を拡大し、持続可能な観光の実現を目指すほか、観光交流、親善、友好関係を促進する。ロサンゼルス観光局は、スタッ